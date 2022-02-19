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В мире
Полиция Канады жестко разогнала "Конвой свободы"
19.02.2022
13:35
Президент
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Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
1 час назад
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
1 час назад
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
3 часа назад
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
5 часов назад
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Республика Беларусь официально теперь партнер БРИКС
9 часов назад
Новый этап электоральной гонки - 7 ноября в Беларуси начался сбор подписей от граждан
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06.11.2024
22:35
Для проведения президентских выборов в Беларуси сформировали 153 территориальные комиссии
06.11.2024
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Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
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2 часа назад
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Андрей Кунцевич рассказал, какого контента не хватает российскому и белорусскому зрителю
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Биткоин обновил рекорд: стоимость криптовалюты превысила 84 тыс. долларов
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В Беларуси владельцы люксовых авто в 2025 году начнут платить повышенный налог
12 часов назад
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24 часа назад
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24 часа назад
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В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
2 часа назад
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
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Удастся ли демократам США смириться со своим поражением на президентских выборах
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