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Полиция Киева проверяет сообщение о возможном захвате заложников

Срочная информация в эти минуты приходит из Киева. Полиция проверяет сообщение о возможном захвате заложников, передают украинские СМИ. Место происшествия - бизнес-центр "Леонардо". Террорист утверждает, что у него в рюкзаке бомба.

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