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Полиция Колорадо задержала стрелка, напавшего на родителей и детей в Вестминстере

Полиция Колорадо задержала стрелка, напавшего на родителей и детей на парковке возле медцентра в Вестминстере. Ранения получили двое детей и двое взрослых. Преступник на своем автомобиле скрылся с места происшествия. Район, где произошел инцидент, оцеплен. Мотивы нападавшего выясняются.  

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