Полиция Литвы начала расследование в отношении участников акций протеста

Полиция Литвы начала расследование в отношении участников протестов против размещения мигрантов. Лицам, которые организовали или спровоцировали людей к публичному насилию, уничтожению имущества или иным грубым нарушениям общественного порядка, грозит тюремный срок до пяти лет. Такое же наказание предусмотрено в отношении участников беспорядков и нарушителей. Для тех, кто оказал сопротивление полиции, использовал огнестрельное оружие или взрывчатые вещества, срок лишения свободы увеличивается до шести лет.

В последнее время в Литве усугубляется миграционный кризис. К охране границы уже присоединилась армия, но это не помешало очередной партии нелегалов проникнуть на территорию страны. Они также случайно попали на митинг литовцев против мигрантов в Девянишкесе. Местные жители жалуются на то, что граница не защищена. Но призывы к властям защитить граждан от наплыва мигрантов понимания не находят. Митинг в Руднинкае жестко разогнали. Были госпитализированы несколько человек, в том числе журналистка местного издания. Спецназ развернул настоящие бои с применением дубинок, газа и грубой силы. Протестующих жестко скручивали и заталкивали в микроавтобусы.