Полиция Лондона потратила около $7 млн на противодействие экоактивистам

Полиция Лондона с начала октября потратила почти 7 миллионов долларов на усиленное патрулирование для противодействия экоактивистам. Об этом заявили в Скотленд-Ярде. Напомним, демонстранты перекрывали дороги, обливали красками салоны люксовых авто и полотна художников. Например, на картину Ван Гога "Подсолнухи" и вовсе вылили суп. За 2 месяца полицейские задержали 755 нарушителей порядка - негусто с учетом потраченных семи миллионов.