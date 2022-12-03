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Полиция Лондона потратила около $7 млн на противодействие экоактивистам

Полиция Лондона с начала октября потратила почти 7 миллионов долларов на усиленное патрулирование для противодействия экоактивистам. Об этом заявили в Скотленд-Ярде. Напомним, демонстранты перекрывали дороги, обливали красками салоны люксовых авто и полотна художников. Например, на картину Ван Гога "Подсолнухи" и вовсе вылили суп. За 2 месяца полицейские задержали 755 нарушителей порядка - негусто с учетом потраченных семи миллионов.

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