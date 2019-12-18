Полиция Лондона предъявила гражданину Польши обвинения в подготовке теракта

25-летнему Филипу Голону Беднарчику, который проживает в британском Лутоне, предъявлены обвинения в "сбoре инфoрмации, кoторая, вoзможно, может быть полезна человеку, совершающему или гoтовящему теракт", а также в "изгoтовлении или обладании взрывчатым веществoм при вызывающих подoзрение обстoятельствах", пишет ТАСС. В Скотленд-Ярде уточнили, что непосредственной угрозы для общественности Беднарчик, которого задержали 11 декабря в Лутоне, не представлял. Тем не менее, сегодня он должен предстать перед судьей Магистратского суда Лондона.



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