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Полиция Марселя застрелила мужчину, который напал с ножом на прохожих

Полиция Марселя застрелила мужчину, который на центральной улице напал с ножом на прохожих. Пострадали два человека. Власти пока не называют этот инцидент терактом. Мотивы преступника устанавливаются. Он не был известен французским спецслужбам. По некоторым данным, недавно мужчина вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство.

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