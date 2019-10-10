Полиция не считает мощный взрыв возле австрийского Линца терактом

Инцидент произошел на расположенном в аэропорту предприятии по переработке мусора, там находились 23 человека. 9 пострадавших доставлены в больницы Мюнхена, Вены, Линца и другие клиники. На работу воздушной гавани ЧП не повлияло. Потушить пламя пока не удалось, на месте происшествия работают 250 пожарных.



