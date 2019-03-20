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Полиция Нидерландов задержала еще одного подозреваемого в нападении в Утрехте

Это мужчина 40 лет. Главный же подозреваемый - Гекман Танис - находится под стражей.

Напомним, жертвами стрельбы в трамвае Утрехта стали 3 человека, 5 пострадали. До сих пор неясно, был ли это теракт.

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