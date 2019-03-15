Полиция Новой Зеландии задержала четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в мечетях

Кроме того, правоохранители обезвредили сразу несколько взрывных устройств, запрятанных в автомобилях по всему центру Крайстчерча. Напомним, атаки произошли в двух мечетях города сразу после дневной молитвы. Вооруженные люди ворвались в здание, заблокировали двери и стали расстреливать людей. По предварительным данным, погибли около 30 человек. Десятки доставлены в больницу. Практически сразу после ЧП полиция задержала первого подозреваемого. Им оказался гражданин Австралии ультраправых взглядов. СМИ сообщают, что мужчина вел прямую трансляцию своего нападения в Интернете. А до этого опубликовал 37 страниц манифеста с обоснованием своих действий, которые назвал терактом.