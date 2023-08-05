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Полиция Нью-Йорка разогнала встречу стримера с подписчиками

В Нью-Йорке сотрудники правоохранительных органов разогнали организованную популярным стримером встречу. Блогер собрал несколько тысяч человек на площади Юнион-сквер, пообещав раздать участникам игровые приставки. В результате там началась давка, а затем собравшиеся стали кидаться в полицию бутылками и устроили погром. Сам блогер с акции сбежал, но позже был задержан за подстрекательство к беспорядкам и организацию незаконного массового мероприятия.

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