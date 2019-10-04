Полиция опровергла кражу праха Мохандаса Ганди

Прах Ганди никто не крал. Индийская полиция опровергла кражу урны с останками лидера индийского национально-освободительного движения. Ранее появилась информация о том, что прах Ганди был похищен из мемориала в музее в день празднования его 150-летия. Однако в полиции утверждают, что урна там даже никогда и не хранилась. Тем ни менее акт вандализма был, злоумышленники повредили плакаты с изображением деятеля и исписали стены, назвав Ганди предателем. Несмотря на то, что в Индии Мохандаса Ганди считают отцом нации, в стране также есть люди, которые критикуют его за поддержку мусульманского населения.