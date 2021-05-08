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Полиция Парижа разогнала протестующих лицеистов слезоточивым газом

Стычки и в Париже. Учащиеся лицея имени Виктора Гюго заблокировали здание в знак протеста против решения французского правительства не отменять очные экзамены на степень бакалавра на фоне пандемии. На место прибыла полиция, начались столкновения. Против учащихся применили слезоточивый газ.

В конце концов силовики оттеснили протестующих и разблокировали лицей. Одного из участников задержали.

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