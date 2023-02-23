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Полиция Польши провела секретную операцию по разминированию территории в Украине
Почти 100 польских полицейских и 2 собаки выполняли "сверхсекретную" миссию в Украине. Об этом информирует интернет-портал Wirtualna Polska. В публикации отмечается, по поручению главы польского МВД создан гуманитарный контингент полиции, в который вошли 98 офицеров. Отряд отправился в Украину в начале октября и пробыл там около пяти месяцев. Уточняется, что саперы зачистили от снарядов более 342 тыс. кв. м. "Миссия началась после того, как украинцы в прошлом году обратились к странам - членам объединения антитеррористических подразделений ЕС с просьбой направить саперов. Однако согласилась только Польша", - говорится в материале.
Если на одной стороне зачистка, на другой - постройка. В интернете появились кадры с пропускного пункта "Гроново". Как утверждается, польские военные начали возведение заграждений и на границе с Калининградской областью России.
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