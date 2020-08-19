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Полиция Портленда применила слезоточивый газ против манифестантов

В Портленде массовая манифестация закончилась беспорядками. Так в городе отметили 80-й день со дня смерти Джорджа Флойда. В деловой центр Портленда съехались сотни сторонников движения Black Lives Matter. Кордоны полиции освистывали, а водители проезжающих авто непрерывно сигналили, чем нарушали общественный порядок. Полиция применила гранаты со слезоточивым газом и резиновые пули. Противостояния продолжались несколько часов.

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