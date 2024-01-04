Полиция расследует причину пожара в 12-этажном здании в Токио

По меньшей мере 11 человек пострадали в результате пожара в 12-этажном здании с жилыми помещениями в Токио, сообщает телеканал NHK.



Инцидент произошел в центральном деловом квартале района Синдзюку Ниси-Синдзюку.



К тушению пожара было привлечено более 30 пожарных машин. По данным пожарной службы Токио, он был почти потушен примерно через два часа после возгорания. Сообщается, что пламя уничтожило часть третьего и четвертого этажей здания.



