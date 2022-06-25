3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Полиция рассматривает стрельбу в клубе Осло как теракт
Полиция расценивает нападение в ночном клубе Осло как теракт. Напомним, в одном из заведений города произошла стрельба. 2 человека погибли, 19 пострадали. Стрелка задержали, он подданный Норвегии иранского происхождения. Ранее привлекал внимание полиции, но серьезных преступлений, как сообщается, не совершал. Его мотивы выясняются.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Литва денонсировала договор о таможенном сотрудничестве с Беларусью
ООН: с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 320 сотрудников гуманитарных организаций
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Регионы
Все
Происшествия
Все