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Полиция рассматривает стрельбу в клубе Осло как теракт

Полиция расценивает нападение в ночном клубе Осло как теракт. Напомним, в одном из заведений города произошла стрельба. 2 человека погибли, 19 пострадали. Стрелка задержали, он подданный Норвегии иранского происхождения. Ранее привлекал внимание полиции, но серьезных преступлений, как сообщается, не совершал. Его мотивы выясняются.

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