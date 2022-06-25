Полиция рассматривает стрельбу в клубе Осло как теракт

Полиция расценивает нападение в ночном клубе Осло как теракт. Напомним, в одном из заведений города произошла стрельба. 2 человека погибли, 19 пострадали. Стрелка задержали, он подданный Норвегии иранского происхождения. Ранее привлекал внимание полиции, но серьезных преступлений, как сообщается, не совершал. Его мотивы выясняются.