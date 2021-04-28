Полиция разогнала протестующих в Чаде - есть жертвы

Не менее 5 человек погибли в ходе разгона демонстрации в Чаде. Митингующие жгли покрышки, полиция отвечала слезоточивым газом.

Митингующие в столице Нджамене и других городах протестовали против прихода к власти переходного военного совета после смерти президента страны. Сейчас в столице усилено полицейское присутствие. Правоохранители пресекают малейшие попытки организовать митинг.

