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Полиция Румынии на берегу Черного моря обнаружила десятки килограммов кокаина

Кокаиновые берега. Полиция Румынии проводит масштабную поисковую операцию после того, как вдоль кромки Черного моря нашли несколько упаковок с наркотиками. С пятницы полицейским удалось собрать более 130-ти килограммов кокаина. В операции принимают участие сотни офицеров и 14 кораблей береговой охраны. Считается, что через Румынию проходит маршрут транзита наркотиков, который соединяет Европу и Латинскую Америку.

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