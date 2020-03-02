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Полиция Северной Македонии задержала грузовик с 78 мигрантами

К наплыву мигрантов готовится и Северная Македония. В стране уже задержан грузовик, перевозивший 78 нелегалов. Среди них выходцы из Пакистана, Афганистана, Сирии, Египта и Турции. Водителями фуры оказались местные жители - они не сразу затормозили по требованию полиции.

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