Полиция Северной Македонии задержала грузовик с 78 мигрантами

К наплыву мигрантов готовится и Северная Македония. В стране уже задержан грузовик, перевозивший 78 нелегалов. Среди них выходцы из Пакистана, Афганистана, Сирии, Египта и Турции. Водителями фуры оказались местные жители - они не сразу затормозили по требованию полиции.