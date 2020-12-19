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Полиция Сиэтла убрала бездомных от здания конгресса
В Сиэтле прошла полицейская операция, в ходе которой были изгнаны с местного Капитолийского холма десятки бездомных, которые выстроили здесь себе бидонвиль. На холме расположено здание легислатуры штата, и соседство с деклассированными элементами портило жизнь конгрессменам. Поддержать бездомных собрались сотни манифестантов. Полицейские рассеяли толпу, а многих участников акции задержали по обвинению в оказании сопротивления и нарушении общественного порядка. Центр Сиэтла особенно массово начал заселяться бездомными в период коронавирусного кризиса.
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