Полиция Сиэтла убрала бездомных от здания конгресса

В Сиэтле прошла полицейская операция, в ходе которой были изгнаны с местного Капитолийского холма десятки бездомных, которые выстроили здесь себе бидонвиль. На холме расположено здание легислатуры штата, и соседство с деклассированными элементами портило жизнь конгрессменам. Поддержать бездомных собрались сотни манифестантов. Полицейские рассеяли толпу, а многих участников акции задержали по обвинению в оказании сопротивления и нарушении общественного порядка. Центр Сиэтла особенно массово начал заселяться бездомными в период коронавирусного кризиса.