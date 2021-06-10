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Полиция США выстрелила в девушку из-за непристойного жеста

В соцсетях тиражируются кадры из США. На них преступление и мгновенное наказание от американской полиции. Между стражами порядка и девушкой завязалась перепалка. После этого от дамочки последовал жест, который правоохранители оценили по достоинству, а именно применили оружие.

О состоянии пострадавшей пока не сообщается.


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