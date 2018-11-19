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Полиция Техаса выясняет причины крушения истребителя времен Второй мировой войны

В городе Фредериксберг самолет упал прямо на припаркованные автомобили. Два человека, которые находились на борту, погибли. На земле жертв избежать удалось. В поврежденных авто людей не было.

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