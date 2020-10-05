ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Полиция в Хельсинки разогнала нарушающих общественный порядок экоактивистов

ВФинляндии тоже показали, какие меры будет принимать полиция в ответ нанарушение порядка. Экологи, выступающие за применение срочных мер по борьбе сизменением климата, своим протестом заблокировали дорогу. На просьбы разойтись- реакции не последовало. Полиция применила перцовые баллончики. Нескольколюдей задержано.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все