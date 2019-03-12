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Полиция Венесуэлы задержала подозреваемых в атаке на энергосистему страны

Двух человек обвиняют в попытке саботажа на гидроэлектростанции имени Симона Боливара, а именно, в кибератаке. Новое нападение удалось предотвратить. Ситуация в стране до сих пор остается тяжелой. В некоторых городах отсутствие света привело к перебоям подачи питьевой воды и массовым протестам.

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