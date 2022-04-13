Полиция выясняет мотивы стрельбы в метро Нью-Йорка

Около 30 человек пострадали в результате стрельбы в метро Нью-Йорка. Десять получили огнестрельные ранения, пять - в критическом состоянии. Нападение произошло утром в час пик. Стрелял афроамериканец - очевидцы заметили на нем желто-зеленый строительный жилет. Неизвестный надел противогаз, поджег дымовую шашку и открыл огонь по людям в поезде и на платформе. Затем нападавший скрылся.