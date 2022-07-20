Полиция задержала на митинге в Вашингтоне конгрессменов

Полиция Капитолия задержала 30 человек, в том числе 17 конгрессменов во время акции в поддержку права женщин на аборт. Участники протеста препятствовали свободному движению у здания Верховного суда в Вашингтоне. Предполагается, что задержанных в скором времени отпустят, однако им, вероятно, придется оплатить штраф.