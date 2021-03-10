Полиция жестко разогнала акцию протеста в Киеве

В Украине снова неспокойно. Накануне в Киеве вспыхнули сразу две акции протеста. Первая собралась у здания Шевченковского суда. Там должны были рассматривать меру пресечения для Андрея Антоненко. Его подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Полиция с протестующими не церемонилась и жестко подавила митинг.



