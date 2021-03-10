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Полиция жестко разогнала акцию протеста в Киеве

В Украине снова неспокойно. Накануне в Киеве вспыхнули сразу две акции протеста. Первая собралась у здания Шевченковского суда. Там должны были рассматривать меру пресечения для Андрея Антоненко. Его подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Полиция с протестующими не церемонилась и жестко подавила митинг.

Акция протеста против коррупции в судах

Тем временем под зданием, где начался 18 съезд судей Украины, тоже собрались протестующие. Люди выступают против коррупции в храмах Фемиды. Протестующие требуют провести судебную реформу, а недобросовестных судей отозвать от исполнения должностных обязанностей.

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