Полиция жестко разогнала протестующих в Висконсине

В США с участниками несанкционированных акций особо не церемонятся. Полиция американского города Вауватоса жестко разогнала митингующих, которые вышли этой ночью на протест против полицейского произвола. Сообщается, что силовики применили слезоточивый газ. Задержание велосипедиста - одного из участников акции протеста - попало на видео очевидцев. Акция была посвящена погибшему от пули еще в феврале 17-летнему афроамериканцу. Застрелившему его полицейскому не предъявили никаких обвинений.



