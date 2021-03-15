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Полиция жестоко разогнала протесты против локдауна
Акция протеста против ограничений в Гааге завершилась жестким разгоном. Утомленные многомесячным локдауном граждане собрались в центре города на организованную через соцсеть "кофейную вечеринку". Участие в акции более 200 человек запрещено законом. И как только это число было превышено - полицейские приступили к разгону с помощью водометов.
Задержаны 20 человек. Акция, но уже меньших масштабов, прошла в Амстердаме - также имели место аресты. Отметим, власти страны на днях продлили локдаун до 31 марта. Это спровоцировало беспорядки во многих городах страны. Власти сообщают о столкновениях с полицией и о разграблении крупных магазинов.
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