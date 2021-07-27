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Полиция жестко расправилась с протестующими жителями Руднинкая
Демократия по-литовски. Эти кадры "Беларусь 1"получилаот жителей поселка Руднинкай, которые снимали все на свои телефоны. До позднего вечера они протестовали против поселения на их территории мигрантов. Люди вставали живыми цепями у ворот полигона, куда собирался въехать грузовик с оборудованием, необходимым для строительства палаточного городка для мигрантов. Но полиция жестко оттеснила людей с дороги и традиционно применила слезоточивый газ - абсолютно бесцеремонно обходились даже с пожилыми людьми.
Литовские полицейские пытались увозить недовольных с пикетов на тонированных микроавтобусах. По сообщениям очевидцев, ранено 12 человек.
Протестуют в Литве и сами нелегалы. По приезду журналистов мигранты устроили настоящий бунт. Увидев камеру, начали кричать об отвратительных условиях проживания и нарушениях прав человека. Требовали немедленно их освободить и вернуть мобильные телефоны. Чтобы привлечь внимание властей, некоторые объявили бессрочную голодовку. В числе голодающих - дети.
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