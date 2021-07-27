Полиция жестко расправилась с протестующими жителями Руднинкая

Демократия по-литовски. Эти кадры "Беларусь 1"получилаот жителей поселка Руднинкай, которые снимали все на свои телефоны. До позднего вечера они протестовали против поселения на их территории мигрантов. Люди вставали живыми цепями у ворот полигона, куда собирался въехать грузовик с оборудованием, необходимым для строительства палаточного городка для мигрантов. Но полиция жестко оттеснила людей с дороги и традиционно применила слезоточивый газ - абсолютно бесцеремонно обходились даже с пожилыми людьми.