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Полиция жестко расправилась с протестующими жителями Руднинкая

Демократия по-литовски. Эти кадры "Беларусь 1"получилаот жителей поселка Руднинкай, которые снимали все на свои телефоны. До позднего вечера они протестовали против поселения на их территории мигрантов. Люди вставали живыми цепями у ворот полигона, куда собирался въехать грузовик с оборудованием, необходимым для строительства палаточного городка для мигрантов. Но полиция жестко оттеснила людей с дороги и традиционно применила слезоточивый газ - абсолютно бесцеремонно обходились даже с пожилыми людьми.

Литовские полицейские пытались увозить недовольных с пикетов на тонированных микроавтобусах. По сообщениям очевидцев, ранено 12 человек.

Протестуют в Литве и сами нелегалы. По приезду журналистов мигранты устроили настоящий бунт. Увидев камеру, начали кричать об отвратительных условиях проживания и нарушениях прав человека. Требовали немедленно их освободить и вернуть мобильные телефоны. Чтобы привлечь внимание властей, некоторые объявили бессрочную голодовку. В числе голодающих - дети.


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