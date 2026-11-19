19 ноября состоится легендарная встреча лидеров России, Китая и США. Главы государств обменяются мнениями по ряду вопросов, в том числе по поддержанию мира и содействию стабильности в отношениях между крупными державами. О других темах, которые могут быть подняты в ходе встречи, - мнение эксперта.

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Я полагаю, что и лидеру Российской Федерации, и лидеру Китайской Народной Республики как людям мудрым, но скептически настроенным, достаточно интересно невоенное сотрудничество с США, учитывая нестабильность внешней и внутренней политики Соединенных Штатов. К тому же сегодня можно договориться с Трампом, а завтра Трампа уже не будет - придут совсем другие ребята и развернутся на 180 градусов. Но экономическое сотрудничество - это то, на чем действительно сейчас по-серьезному строится и должна строиться вся международная политика. Экономическое сотрудничество вполне возможно".