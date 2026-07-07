Политтехнолог Жестовская: США хотят контролировать Кубу

Почему Куба остается одной из самых чувствительных точек для США? О геополитическом значении острова и интересах Вашингтона рассказала эксперт.

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Куба - это вообще для Штатов очень болезненная история, это та точка в их полушарии, которую они не контролируют. Здесь нужно вспомнить и кубинский кризис, когда холодная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки достигла своего апогея. Надо вспомнить, что сейчас ближайшие партнеры Кубы (и экономические, и военные) - это Россия и Китай. Тут даже для Штатов, наверное, не так страшна Россия, как страшен Китай, который подминает под себя всю мировую экономику и становится преградой для США для захвата земного шара, в первую очередь финансового. Безусловно, они хотят контролировать эту территорию и с точки зрения получения и размещения разведывательного военного оборудования, и с точки зрения экономики, и с точки зрения того, что Куба бросает огромную тень на их звание абсолютного повелителя всей Америки".

Главное фото: ТАСС