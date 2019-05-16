Полковник сомалийской армии, обвиняемый в зверствах, работал водителем такси в США

Бывший полковник сомалийской армии, обвиняемый в зверствах, устроился водителем такси в США. Расследование провели репортеры "Си-Эн-Эн". Юсуф Али Абди был шофером компании в течение полутора лет и имел рейтинг в 4,89 из пяти. После публикации новости фирма запретила ему работать. Али считают ответственным за пытки, казни и убийства по меньшей мере ста человек в ходе гражданской войны в Сомали в 1980 году.



