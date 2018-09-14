Полмиллиона человек на восточном побережье США остались без электричества

Ураган "Флоренс" по мере продвижения к материку немного ослаб - до первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Однако опасность не миновала. Метеорологи и местные власти уверены: огромное количество осадков может привести к катастрофе.

С нами на связи наш специальный корреспондент Михаил Комадовский. У него - последняя информация к этому часу. Ураган "Флоренс" продолжает властвовать в Америке. Еще вчера в Вирджинии, Северной и Южной Каролине ожидали волны такой высоты.

Но, к счастью, ураган "Флоренс" по мере продвижения к материку ослаб до первой категории из пяти возможных, теперь скорость ветра в эпицентре урагана составляет 150 км в час. Однако это не значит, что опасность миновала. Огромное количество осадков, которое несет с собой ураган, может привести к катастрофическим последствиям. Десятки тысяч домов остались без электричества на восточном побережье США. В Национальном центре по изучению ураганов предупредили, что высока вероятность штормового нагона воды в прибрежных районах Северной и Южной Каролины. Синоптики отмечают, штормовой прилив и сильный ветер могут вызвать затопление.

Береговая охрана США подготовила катера на случай необходимости спасательных работ на воде. Ранее местные власти призвали более миллиона жителей покинуть побережье штатов Вирджиния, Северная и Южная Каролина.

Для тех, кто не может бежать от стихии, открыли специальные временные центры. Их установкой и обеспечением занимаются военные.