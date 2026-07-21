Заправка полного бака (50 литров) обходится немцам почти в 120 евро

В Германии очередной виток энергетического кризиса. На фоне эскалации на Ближнем Востоке и отмены берлинским правительством так называемой топливной скидки стоимость дизеля в стране подскочила до рекордных 2 евро 30 центов за литр.



Стандартная заправка авто теперь обходится немцам почти в 120 евро. Загнанные в тупик немецкие водители вынуждены стоять в километровых очередях на АЗС в соседней Чехии, где топливо пока ощутимо дешевле. Однако и эта лазейка закрывается из-за истечения срока действия местных ценовых ограничений.