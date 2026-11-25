Около половины промышленных компаний Европы столкнулись с серьезными финансовыми проблемами, сообщает Financial Times по результатам исследования международной консалтинговой службы.

Анализ охватил несколько отраслей, включая электротехнику, машиностроение и производство материалов. По подсчетам, 42 % организаций оказались в кризисном положении, еще 8 % испытывают серьезное финансовое давление. Трудности компаний связаны с высокими расходами на энергию и оплату труда, а также с необходимостью конкурировать с китайскими производителями.

Итогом может стать потеря около 3,7 млн рабочих мест.