Половина финнов против размещения постоянных баз НАТО в стране - данные соцопроса

Половина жителей Финляндии выступает против размещения на территории их страны постоянных баз НАТО. Это данные соцопроса одного из телеканалов.

Против высказались 48 % респондентов, и только 39 % выступили за. При этом 49 % опрошенных хотели бы, чтобы Финляндия активнее участвовала в международных военных операциях и мероприятиях альянса, помимо защиты собственной страны.