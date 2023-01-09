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Половина финнов против размещения постоянных баз НАТО в стране - данные соцопроса

Половина жителей Финляндии выступает против размещения на территории их страны постоянных баз НАТО. Это данные соцопроса одного из телеканалов.

Против высказались 48 % респондентов, и только 39 % выступили за. При этом 49 % опрошенных хотели бы, чтобы Финляндия активнее участвовала в международных военных операциях и мероприятиях альянса, помимо защиты собственной страны.

К настоящему моменту заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО не ратифицировали Венгрия и Турция.

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