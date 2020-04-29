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Половодье в Канаде. 12 тысяч человек покинули свои дома
В канадской провинции Альберта в городе Форт МакМюррей порядка 12 тысяч человек покинули свои дома из-за половодья. По данным местных СМИ, в выходные заметно повысился уровень воды в двух реках. В понедельник было проведено свыше 200 спасательных операций. Столь сильное половодье в регионе наблюдают впервые за последние сто лет. В городе Форт МакМюррей проживает около 66 с половиной тысяч человек.
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