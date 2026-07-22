Польша бьет рекорды по депортации мигрантов

Польское гостеприимство сменяется показательной зачисткой. По информации местных СМИ, в первой половине 2026 года Варшава резко увеличила число депортаций иностранных граждан.

Из страны принудительно выдворили 5640 человек, что на 28 % больше, чем за аналогичный период 2025 года, и уже больше, чем за весь 2022-й.

Поразительно, но больше всего на родину высылают не украинцев, от которых поляки изрядно устали, а грузин и колумбийцев. При этом эксперты констатируют, что такой рост высылки связан не с национализмом польских властей, а исключительно с тем, что силовики наконец-то начали работать на полную мощность.