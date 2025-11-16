Польша без будущего - демографический кризис, долги и отчаяние стали нормой в стране news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/457f32f6-9cb5-4ee3-bcb3-a15e0a1a9083/conversions/cbca28d6-b914-4a11-986b-93bff53c2ac2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/457f32f6-9cb5-4ee3-bcb3-a15e0a1a9083/conversions/cbca28d6-b914-4a11-986b-93bff53c2ac2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/457f32f6-9cb5-4ee3-bcb3-a15e0a1a9083/conversions/cbca28d6-b914-4a11-986b-93bff53c2ac2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/457f32f6-9cb5-4ee3-bcb3-a15e0a1a9083/conversions/cbca28d6-b914-4a11-986b-93bff53c2ac2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новый европейский тигр. Польша стремительно набирает темпы экономического роста. Об этом наперебой сообщают западные медиа. Стране пророчат лидерство в Евросоюзе. Она буквально может занять место Германии и Франции.

Польша - это государство благоденствия и процветания. Все бы ничего, вот только заветные цифры в отчетах и статьях либеральной прессы разительно отличаются от происходящего на земле. Это едва ли не самое яркое подтверждение полной утраты связи с реальностью. Польский народ и чиновники живут в разных вселенных.

Вот уже несколько лет жители бараков в Варшаве просят о помощи у представителей власти. Трущобы в центре польской столицы буквально стали местом заключения для их обитателей. Люди выживают вопреки полному безразличию местных чиновников. Любые обращения в госорганы сталкиваются с полным безразличием. В ответ на запросы приходят формальные отписки, происходящее старательно не замечают. Польша буквально отреклась от собственных граждан.

Отчаяние и непокидающее чувство безысходности толкают поляков в пучину массового алкоголизма. В 2024 году граждане ежедневно только пиво покупали в среднем 16,5 млн бутылок. Депрессивные районы городов превращаются в полноценные гетто. Для многих в Польше хмельная реальность стала возможностью убежать от повседневных проблем. Опрос издания Onet показал, что почти 87 % поляков считают алкоголизм растущей социальной проблемой.

"Безответственное пьянство, неумеренное пьянство, мы все знаем, к чему оно приводит. У одних оно вызывает агрессию, у других такое состояние, что они просто теряют контроль над собой. Я их боюсь. Я боюсь как гражданин, как мать, как журналист. Я просто боюсь пьяных людей на улицах", - сказала журналист портала Onet Магдалена Ригамонти.

Конечно же, в польских городах есть и новые кварталы, элитное жилье и, казалось бы, возможность жить достойно. Однако в стране действует особая система справедливости. Польским чиновникам одинаково плевать как на обитателей трущоб, так и на счастливых обладателей новостроек.

Вот уже три года жители многоквартирного дома в городе Старгард не могут вернуться в свои квартиры. Здание признали аварийным еще до сдачи в эксплуатацию. По стенам пошли большие трещины, и технадзор вынес неутешительный вердикт - дом может рухнуть в любой момент. Жильцам даже запретили забрать мебель и личные вещи, чтобы не менять баланс нагрузки. Люди оказались на улице буквально с тем, что было в карманах. Застройщик обещал исправить ситуацию, но до дела так и не дошло. В прокуратуре тоже разводят руками и не могут установить виновных.

"Это расследование должно было быть закрыто 2,5 года назад. Здесь пострадали 14 семей с маленькими детьми. Нас выбросили на улицу. Ничто не вернет того, что мы переживаем здесь. Кроме того, вы должны четко понимать, что даже один месяц в такой ситуации - это слишком долго, а это длится уже почти года", - отметил потерпевший Томаш Колинский.

Все это время люди вынуждены скитаться по родственникам и арендовать жилье. В условиях Польши это значит каждый месяц тратить больше половины своей зарплаты. При этом многие еще и несут обязательства по кредитам, которые взяли на строительство. Фактически люди снимают квартиры и платят кредит за ту, в которой не могут жить. Материальное положение 14 семей стремительно ухудшается. Постепенно люди погружаются в долги, из которых уже наверняка никогда не выберутся. В один день они потеряли все, что имели, рухнули мечты и надежды.

Польская медицина переживает глубокий финансовый кризис. Каждый год бюджет системы здравоохранения верстают с дефицитом. Лекарств не хватает, а врачи постоянно перерабатывают и буквально держатся на пределе. Врачи скорой помощи на грани выгорания. Нехватка специалистов вынуждает работать сверхурочно, создавая угрозу для самих медиков и их пациентов. В больнице все чаще вынуждены отказывать в обслуживании и переносить запись на приемы к профильным специалистам на несколько месяцев.

Представители власти и оппозиции в спорах о природе кризиса уже нашли ответственных. Ими оказались врачи, которые получают слишком большие надбавки за переработку. Такие траты уже объявлены расточительством, с которым будут бороться. Ситуация может получить неожиданное развитие и для самих пациентов. В Польше прощупывают общественное мнение на предмет введения дополнительного налога на здравоохранение. То есть деньги уже точно будут забирать либо у медиков, либо у пациентов. Хотя, зная, как работает справедливость по-польски, заберут у всех, чтобы обидно никому не было. А пока воротилы демократии принимают решения в больничных регистрациях, домой разворачивают даже онкобольных.

Польские политики больше увлечены другими вопросами и волнуют их совершенно не польское население. Приоритеты давно расставлены и даже публично озвучены - в центре внимания украинский кризис. Варшава погружена в него по самые кредиты. Украина находится в привилегированном положении. Вот и получается, что пока поляков отправляют домой без медицинской помощи, возле больниц толпятся украинские военные. Для их обслуживания Польша находит медиков и лекарства.

Происходящее в Польше уже никого, похоже, не удивляет. Поляки даже во многом смирились с отведенной участью. Их лишили права голоса и забрали возможность определять свое будущее. Варшавские игры в большую политику определили полякам участь второго сорта. Их проблемы больше не в приоритете государства. Каждый выживает как может, исходя из сложившихся обстоятельств. Политические и коррупционные скандалы окончательно уничтожили кредит народного доверия. Поляки и чиновники оказались буквально по разные стороны баррикад.

В стране постоянно повышаются цены на продукты питания и улетает в космос чек на коммунальные услуги. Снизить стоимость электричества обещал в рамках предвыборной кампании президент страны Король Навроцкий, однако до сих пор результата в этом вопросе не добился. Урбанизация и рост социальной неопределенности в Польше стали причинами демографического кризиса. Семьи, поставленные на грань выживания, отказываются заводить детей.

Однако в стране есть и те, кто готов идти на крайние меры. В обществе расширяется мнение о том, что мирные протесты не приводят к желаемым результатам. В кабинетах чиновников предпочтение отдается разработке и внедрению серых схем обогащения и политической травли оппонентов. Гражданам отведена роль пассивных наблюдателей, которые не должны отвлекать и мешать бесконечным интригам. Доведенные до отчаяния поляки заявляют о том, что не согласны с таким положением дел.

Радикальные настроения в польском обществе усиливаются с каждым днем. Люди открывают глаза и понимают, что их лишают права на будущее. Если раньше просто грабили, то теперь забирают самое дорогое - надежду на то, что все изменится к лучшему. Перманентный кризис польской государственности балансирует на страхе и подчинении.