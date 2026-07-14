Польша стремительно превращается в главный милитаристский хаб Восточной Европы, затягивая гайки внутри собственной страны.

Варшава договорилась поставлять Латвии и Эстонии американские ракеты дальнего радиуса действия Barracuda-500, собранные на ее территории. Об этом отчитался министр обороны польского режима.

Пока власти разоружают собственную армию, в сейме назревает скандал. Ранее вице-спикер сейма уличил правительство в возможной скрытой передаче Украине комплексов Patriot в ущерб национальной безопасности.

Босак призвал сейм принять закон, запрещающий передачу любых польских вооружений третьим странам без согласия парламента. При этом пока чиновники раздают арсеналы, польских солдат ждет закрепощение.

По данным местной газеты, Минюст рассматривает введение пожизненного заключения за отказ выполнить приказ в боевых условиях. Сейчас польский военнослужащий приговаривается к трем годам лишения свободы.