Польша экстренно возводит военный плацдарм прямо на границе с Украиной. Официально Варшава прикрывается программой "Восточный щит", якобы направленной против России, вот только союзных войск на западе Украины нет.

Эксперты задаются логичным вопросом: что это? Подготовка к возвращению бывших "восточных окраин", реальный страх перед обрушением украинского фронта или банальный коррупционный распил оборонного бюджета?