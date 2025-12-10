Польша готова передать Киеву МиГ-29 в обмен на технологии ракет и дронов

Польша решила извлечь выгоду от поставок вооружений в Украину. Киеву готовы передать старые истребители МиГ-29 в обмен на технологии создания ракет и дронов. Об этом сообщили в польском Генштабе. Отметив, что МиГ-29 польских ВВС уже выработали свой ресурс и "перспективы их дальнейшей модернизации отсутствуют".

Кроме того, крупнейший оборонный холдинг страны "Польская группа вооружений" намерен увеличить европейским союзникам продажи оружия, испытанного в боях в Украине. Об этом сообщил Bloomberg. С зарубежными партнерами будут заключать больше контрактов на поставку оборудования. В частности польских переносных зенитных ракетных комплексов и гаубиц, применявшихся в боевых действиях. Также не исключаются продажи продукции двойного назначения частному сектору.