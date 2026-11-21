Варшава готовится к войне: вбухивает миллиарды на вооружение, строительство полигонов и военные базы. Все это концентрируется именно у границ Беларуси.

На юго-востоке Польши финишируют многонациональные учения "Коалиция-2026". Участвуют около 2800 военнослужащих из 10 стран.

Пока они репетируют ввод европейского военного контингента в Украину, в соцсетях распространяются слайды новой стратегии польских сухопутных войск, где указаны конкретные районы "возможных" столкновений. И все эти точки расположены вблизи Брестской области.

В сценарии, к примеру, описаны массированные удары дронов, рассредоточение сил и шесть часов без связи бригады со штабом дивизии. Отдельно рассматривается управление боем с поддержкой искусственного интеллекта и тому подобное. Правда, стратегия пока еще в разработке.