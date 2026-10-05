Польша готовит закон на случай масштабного военного конфликта

Варшава готовит закон о полной готовности на случай масштабного военного конфликта.

По информации польских СМИ, новый документ призван усовершенствовать систему управления обороной и ускорить переброску войск в приграничные районы.

Законопроект фактически закрывает юридический пробел между мирным временем и военным положением, вводя в стране промежуточный режим тотальной мобилизации. План увяжут с глобальной системой реагирования НАТО, что позволит заблаговременно перебрасывать иностранные контингенты в зоны возможных угроз.

Власти Польши также расширяют список ведомств, переводимых на круглосуточное боевое дежурство. При этом для гражданских сотрудников пропишут особый режим работы, в том числе ограниченную возможность возвращаться домой.