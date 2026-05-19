Польша готовит журналистов к работе в зоне вооруженного конфликта
Автор:Редакция news.by
Министерство национальной обороны и Вооруженные силы Польши приступили к подготовке журналистов к работе в зоне вооруженного конфликта.
Тренинги проходят в Центре подготовки к зарубежным миссиям в Кельце, сообщают польские СМИ. И уточняют, что особый акцент в ходе тренировок делается на преодоление собственных физических и психологических ограничений.
Так, участников учат добывать и очищать воду, строить укрытия, маскироваться и ориентироваться на местности. Проводятся силовые и кардиотренировки, также предусмотрен ограниченный сон.