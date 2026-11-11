Польша готовится закрыть доступ к соцсетям для детей до 15 лет

Польша готовится ввести запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет. Как сообщают местные СМИ, ограничения планируют утвердить в I квартале 2027 года, а первые положения закона вступят в силу 1 сентября.

Под нож цифровой цензуры попадут все популярные интернет-платформы, а ответственность за соблюдение новых правил будет возложена на сами IT-компании. Подтверждать возраст обяжут через государственное приложение или европейский цифровой кошелек.

В правительстве необходимость этих мер объясняют падением интеллектуальных способностей молодежи и резким ростом психических расстройств из-за интернет-зависимости.