Польша и Эстония рекомендовали Киеву аккуратнее запускать БПЛА

Официальная Варшава потребовала от Украины впредь не допускать пролета дронов ВСУ через воздушное пространство стран НАТО. Минобороны Польши настоятельно рекомендовало Киеву быть аккуратнее при выборе целей.

Аналогичное заявление, по сообщению эстонских СМИ, сделали в Таллине: там требуют от Киева принять меры, чтобы исключить риски, связанные с беспилотниками в воздушном пространстве НАТО.

За последние 2 дня количество подобных инцидентов резко выросло: они затронули Литву, Латвию и Эстонию. Несколько раз в воздух поднимались истребители НАТО.