Польша и Германия конкурируют за размещение производства ракет для Patriot

Польша и Германия конкурируют за размещение на своей территории производства ракет для американских ЗРК Patriot. Об этом заявила замминистра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая.

Также она добавила, что Трамп ранее исключил возможность размещения такого производства в Украине.

По словам чиновницы, Евросоюз заинтересован в создании на своей территории как минимум сервисного центра для ракет Patriot, если договориться о размещении производства не удастся.