Польша и Германия конкурируют за размещение производства ракет для Patriot
Автор:Редакция news.by
Польша и Германия конкурируют за размещение на своей территории производства ракет для американских ЗРК Patriot. Об этом заявила замминистра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая.
Также она добавила, что Трамп ранее исключил возможность размещения такого производства в Украине.
По словам чиновницы, Евросоюз заинтересован в создании на своей территории как минимум сервисного центра для ракет Patriot, если договориться о размещении производства не удастся.